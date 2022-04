American Arcadia: Tödliche Fernsehshow geht auf Konsolen und PC auf Sendung

Call of the Sea-Entwickler Out of the Blue wirft einen Blick hinter die Kulissen der tödlichen TV-Show American Arcadia.

Raw Fury und Out of the Blue heizen gemeinsam die Röhrenbildschirme an und setzen ihre zweite Zusammenarbeit auf den Sendeplan: American Arcadia. Das neue Spiel der Call of the Sea-Entwickler kombiniert zwei Gameplay-Stile, einen 2,5D-Plattformer und 3D-First-Person, zu einer einzigartigen Geschichte.

In American Arcadia übernehmen die Spieler die Rolle von zwei Charakteren, jeder mit eigenem Gameplay, deren Schicksal und Leben miteinander verflochten sind. Arcadia ist eine retro-futuristische Metropole der 70er Jahre, in der ein Leben voller Luxus und Komfort der Standard ist.

Doch die Bürger von Arcadia ahnen nicht, dass sie eine Rolle in American Arcadia spielen, einer Fernsehshow, die rund um die Uhr live ausgestrahlt wird und seit Jahrzehnten auf Sendung ist. Unter den Augen unzähliger anonymer Beobachter ist das unbeschwerte Leben an die Beliebtheitsrate gebunden. Als Publikumsliebling hat man nichts zu befürchten, aber ein Rückgang der Popularität hat seinen Preis: den Tod.

Für einen durchschnittlichen Mann mit einem uninteressanten Leben wie Trevor Hills bedeutet dies ernsthafte Schwierigkeiten, aber zum Glück bekommt Trevor Hilfe von einer mysteriösen Stimme, die ihn auf seiner Flucht durch American Arcadias Kulissen leitet. Doch ist das alles echt oder nur ein Teil der Show, um die Einschaltquoten zu erhöhen?

American Arcadia Features:

Flucht aus einer TV-Utopie der 70er Jahre – Die packende Geschichte wird im Stil einer Dokumentation mit Interviews und polizeilichen Verhören der Charaktere erzählt.

– Die packende Geschichte wird im Stil einer Dokumentation mit Interviews und polizeilichen Verhören der Charaktere erzählt. Ein Spiel, zwei Erlebnisse – American Arcadia gibt euch die Kontrolle über zwei Charaktere mit einzigartigen Spielstilen: Ein 2,5D-Action-Side-Scroller mit herausfordernder Plattform-Action, atemberaubenden Verfolgungsjagden, Stealth und Rätseln. Sowie ein vollständiges 3D-First-Person-Spiel mit Hacking, Erkundung, Stealth-Elementen und Rätseln.

– American Arcadia gibt euch die Kontrolle über zwei Charaktere mit einzigartigen Spielstilen: Ein 2,5D-Action-Side-Scroller mit herausfordernder Plattform-Action, atemberaubenden Verfolgungsjagden, Stealth und Rätseln. Sowie ein vollständiges 3D-First-Person-Spiel mit Hacking, Erkundung, Stealth-Elementen und Rätseln. Beeindruckende Sprecher – Yuri Lowenthal (u.a. Spider-Man 1 & 2, Prince of Persia: The Sands of Time, Call of the Sea), Krizia Bajos (u.a. Cyberpunk 2077, League of Legends) und Cissy Jones (u.a. Firewatch, Life is Strange, Call of the Sea) hauchen den Charakteren in American Arcadia Leben ein.