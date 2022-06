American Arcadia: Frisches Gameplay aus der tödlichen Reality-Show

Out of the Blue, Entwickler von Call of the Sea, und Publisher Raw Fury haben während des Summer Game Festes den ersten erweiterten Trailer zu American Arcadia veröffentlicht.

Die Weltpremiere gewährt den Spielern einen ersten detaillierten Blick auf den kommenden 2,5D-Plattformer und First-Person-Puzzler, in dem die Spieler die einzigartigen Geschichten zweier Charaktere erkunden – jeder mit seinem eigenen Gameplay – deren Leben und Schicksale miteinander verwoben sind.

Willkommen in Arcadia, einer retro-futuristischen Metropole im Stil der 70er Jahre, die ein Leben in Luxus und Komfort für alle verspricht. Nur wissen die Bürger nicht, dass sie eine Rolle in American Arcadia spielen, der beliebtesten Reality-Show der Welt, die seit Jahrzehnten rund um die Uhr live ausgestrahlt wird, und dass ihre vermeintliche Utopie nicht so ist, wie sie scheint.

Unter den Augen zahlloser Zuschauer führen die beliebten Bürger ein sorgenfreies Leben, doch wer in der Gunst des Publikums in Ungnade fällt, riskiert ein noch gefährlicheres Ergebnis…

Über den Protagonisten des Spiels sagte Tatiana Delgado, Mitbegründerin und Creative Director von Out of the Blue: „Trevor ist ein ganz normaler Mensch, der ein ganz gewöhnliches Leben führt, der seinen Alltag und die kleinen Dinge genießt, die ihn glücklich machen. In der realen Welt wäre das kein Problem, aber in Arcadia bedeutet es Ärger, nicht beliebt genug zu sein. Aber er findet Hilfe bei einer geheimnisvollen Stimme, die ihm verspricht, ihn durch die Kulissen von American Arcadia in die Freiheit zu führen. Ist dieses Angebot echt oder nur ein Trick, um die Einschaltquoten zu erhöhen?“

American Arcadia Features

Flucht aus einer TV-Utopie der 70er Jahre – Die packende Geschichte wird im Stil einer Dokumentation mit Interviews und polizeilichen Verhören der Charaktere erzählt.

– Die packende Geschichte wird im Stil einer Dokumentation mit Interviews und polizeilichen Verhören der Charaktere erzählt. Ein Spiel, zwei Erlebnisse – American Arcadia gibt euch die Kontrolle über zwei Charaktere mit einzigartigen Spielstilen: Ein 2,5D-Action-Side-Scroller mit herausfordernder Plattform-Action, atemberaubenden Verfolgungsjagden, Stealth und Rätseln. Sowie ein vollständiges 3D-First-Person-Spiel mit Hacking, Erkundung, Stealth-Elementen und Rätseln.

– American Arcadia gibt euch die Kontrolle über zwei Charaktere mit einzigartigen Spielstilen: Ein 2,5D-Action-Side-Scroller mit herausfordernder Plattform-Action, atemberaubenden Verfolgungsjagden, Stealth und Rätseln. Sowie ein vollständiges 3D-First-Person-Spiel mit Hacking, Erkundung, Stealth-Elementen und Rätseln. Beeindruckende Sprecher – Yuri Lowenthal (u.a. Spider-Man 1 & 2, Prince of Persia: The Sands of Time, Call of the Sea), Krizia Bajos (u.a. Cyberpunk 2077, League of Legends) und Cissy Jones (u.a. Firewatch, Life is Strange, Call of the Sea) hauchen den Charakteren in American Arcadia Leben ein.

American Arcadia erscheint demnächst für PC und Konsolen.