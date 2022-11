Animal Shelter Simulator: Wir eröffnen ein Tierheim

Autor:, in / Animal Shelter Simulator

Wir von XboxDynasty eröffnen ein Tierheim, also virtuell zumindest – im neuen Animal Shelter Simulator.

Animal Shelter Simulator ist ein Spiel, in dem man ein Tierheim für Katzen und Hunde leitet. Das Spiel wird am 25. November für Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Im ersten Quartal 2023 wird der Animal Shelter Simulator auch für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

Der Spieler kümmert sich um Haustiere und sucht nach dem besten Zuhause für die Tiere. Das Gameplay beinhaltet auch viele zusätzliche Inhalte, darunter die Erweiterung des Tierheims und Fotoshootings.

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit und durften bereits vor der Veröffentlichung das Spiel Animal Shelter Simulator ausprobieren. Somit haben wir schnell ein virtuelles Tierheim erstellt und dabei ein Video für euch aufgezeichnet.

Freut euch auf exklusive Eindrücke aus dem XboxDynasty Tierheim in Animal Shelter Simulator: