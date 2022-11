Wild Hearts: Erfahrt mehr über die Welt Azuma und die Technologie Karakuri

Autor:, in / Wild Hearts

Hier erhaltet ihr einen kleinen Überblick in die Welt Azuma sowie zusätzliche Details der Technologie Karakuri in Wild Hearts.

Wild Hearts ist angesiedelt in einem feudalen Fantasy-Japan. Das Land Azuma ist in vier Hauptgebiete aufgeteilt: Blossom Trail, Spirit Isle, Harvest Canyon und Frozen Fort.

Diese einstmals friedliche Welt wurde durch das Auftreten der Kemono, riesiger Bestien, erschüttert. Hilflos stehen die hiesigen Menschen dieser Bedrohung gegenüber – bis jetzt, denn zum Glück verfügt ihr über die einzigartige Gabe Karakuri. Diese uralte Technologie ist unglaublich vielseitig einsetzbar.

Einen ersten Überblick haben wir euch bereits im vergangenen Artikel verschafft. Der Einsatz erfolgt sowohl als Waffe, als auch als Werkzeug.

Folgende Einsatzmöglichkeiten stehen unter anderem zur Verfügung:

Für die Erkundung der Welt könnt ihr die fliegende Ranke, die Rolle oder den Gleiter zur Erleichterung der Reise nutzen.

Während die meisten Menschen in Azuma beim Gedanken an die Kemono vor Angst erzittern, spürt ihr den Nervenkitzel der bevorstehenden Jagd. Mit Karakuri könnt ihr die Gegner auskundschaften, Fallen bauen oder sogar die Umgebung zu eurem Vorteil beeinflussen, um die Kemono zur Strecke zu bringen. Auch die fliegende Ranke und der Gleiter können in hitzigen Kampfsituationen einen Vorteil verschaffen, indem ihr einen besseren Überblick gewinnt.

Vorbereitung ist alles, den Trainingsbär könnt ihr zum Verbessern eurer Skills nutzen, aber auch neue Waffen auf die Probe stellen.

Die Ressourcen zum Bau oder Verbesserung von Rüstungen und Waffen können unter Einsatz von Karakuri einfacher gewonnen werden. Ein Beispiel ist Fischfang mit der Paddelschaufel.

Das Ziel eurer Reise ist Azuma wieder Frieden zu bringen. Gleichgesinnte, die euch helfen werden, könnt ihr in der Hafenstadt Minato treffen. Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Origin, Steam und den Epic Game Store.