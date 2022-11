Wild Hearts: Trailer zum Karakuri-System

Autor:, in / Wild Hearts

EA und KOEI TECMO präsentieren heute die erste Monogatari-Episode (Geschichte) ihres neuen AAA-Jagdspiels Wild Hearts. Diese erste Episode stellt das einzigartige Karakuri-System des Spiels vor.

Dabei handelt es sich um ausgeklügelte Mechanismen, die aus einer uralten, vergessenen Technologie hervorgegangen sind. Die Karakuri wurden so konzipiert, dass sie vielseitig einsetzbar sind und die Spieler sowohl im Kampf als auch beim Sammeln von Ressourcen und bei Reisen durch ihre Jagdreviere unterstützen.

Die erste Monogatari-Episode gibt es hier im Video zu sehen:

Die Episode zeigt, wie Karakuri den Spielern einen kreativen und dynamischen Vorteil bei der Jagd und im Kampf verschaffen. Durch das Erlernen neuer Formen und Kombinationen bereiten Spieler ihr Jagdrevier optimal vor und schaffen vorteilhafte Bedingungen für den Kampf gegen riesige, von der Macht der Natur erfüllte Bestien namens Kemono.

Um neue Fallen zu stellen und effizientere und strategischere Fortbewegungswege zu finden, können Spieler, die im Kampf fallen oder Hilfe von Gruppenmitgliedern erhalten, ihre bisherigen Jagderfahrungen weiterhin nutzen – dank der beständigen Natur der Karakuri. Crafting verändert die Art und Weise, wie Spieler ihre Jagd angehen – sie müssen sich der zusätzlichen Komplexität anpassen, während sie unterschiedliche Karakuri-Kombinationen freischalten und sich mit Gruppenmitgliedern zusammenschließen, um noch stärkere Karakuri-Systeme zu erschaffen.

In Wild Hearts streifen die Spieler entweder als einsamer Wolf durch Azuma oder sie jagen mit bis zu zwei Freunden im Rudel – dank der Koop- und Crossplay-Features des Spiels auf allen Plattformen. Spieler können bei der Rudeljagd ihre Schlachtpläne ausdehnen und spezielle Missionen spielen, sich anderen Jäger in der Welt anschließen oder sich den Kemono alleine stellen. Das Spiel wird eine Sprachausgabe auf Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch und Spanisch erhalten.

Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC