Wild Hearts: Support wird eingestellt laut Bericht

Nach nicht einmal einem Jahr wird der Support von Wild Hearts laut einem Bericht eingestellt. Publisher Electronic Arts veröffentlichte das Monster-Jagd-Spiel erst am 14. Februar, also vor sieben Monaten.

Sowohl im Subreddit für Wild Hearts als auch im offiziellen Discord wurde die Nachricht von einem Moderator verbreitet.

Dieser schrieb: „Was ihr denkt, dass mit dem Spiel passiert ist, ist leider passiert. In typischer EA-Manier scheint es so, als wollten sie nicht auf dem Spiel sitzen bleiben und ihm die Zeit geben und erwarteten, dass es höchstwahrscheinlich das nächste MH (Monster Hunter) werden würde. Es scheint, als ob es sich nicht in den Multi-Millionen-Dollar-Hit verwandelt hat, den sie wollten, und sie wollen ihm nicht die Liebe geben, um zu wachsen.“