Tokyo Game Show 2023: Glänzende Zukunft für Xbox in Japan sagt Spencer

Xbox lässt sich auch in diesem Jahr die Tokyo Game Show nicht entgehen. Schon vor einer Woche kündigte man ein Xbox Digital Broadcast an. Wir hatten darüber berichtet.

Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte bei Microsoft, freut sich ebenfalls über die anstehende Veranstaltung, die am 21. September stattfinden wird. In einem Video richtete er sich jetzt an die Fans in Japan und den Rest der Welt und gab an, dass die Zukunft in Japan für Xbox glänzend sei.

Beim Xbox Digital Broadcast wird der Fokus verstärkt auf Spiele aus Japan und dem asiatischen Raum liegen.

“The future for Xbox in Japan is bright….we invite players in Japan and around the world to tune-in….on Thursday 21st September.

