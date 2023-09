Tokyo Game Show 2023: 505 Games stellt Lineup vor

505 Games gibt bekannt, welche Titel des Publishers bei der Tokyo Game Show 2023 präsentiert werden. Neben einem eigenen Messestand für die Cyberpunk-Simulation Nivalis wird es zusätzlich eine Online-Präsentation geben.

Der Livestream findet am 21. September um 12 Uhr (CEST) statt. Zu den teilnehmenden Gästen zählen unter anderem Repräsentanten der Entwicklungsstudios Rabbit & Bear (Eiyuden Chronicle) und ION LANDS (Nivalis).

Präsentierte Titel:

Ghostrunner 2: Wie kürzlich im Sony State of Play-Showcase enthüllt, wird Ghostrunner 2 ab dem 26. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC über Steam, GOG.com und im Epic Games Store erhältlich sein. Wer die Brutal Edition kauft, bekommt 48 Stunden Vorabzugang zum First-Person-Cyberpunk-Slasher des Studios One More Level.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: Das JRPG, das den Titel des am schnellsten finanzierten Kickstarter-Projekts 2020 trägt, erscheint am 23. April 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und für den PC via Steam, Epic Games Store und GOG.com. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes stammt von den kreativen Köpfen hinter der klassischen JRPG-Reihe Suikoden. Es gilt, aus über hundert spielbaren Charakteren eine Gruppe zusammenzustellen und mithilfe eines einzigartigen Kampfsystems das Abenteuer zu meistern.

Nivalis: Die Cyberpunk-Simulation mit einer Mischung aus detaillierten Voxel-Umgebungen und stilisierten 3D-Charakteren wird am Nivalis-Stand (Halle 7, Stand 07-N04) auf der TGS das erste Mal spielbar sein. 2024 wird der Titel für den PC über Steam und im Epic Games Store veröffentlicht.

The Magical Mixture Mill: Das Spiel des Sub-Labels HOOK und dem Entwicklungsstudio Glowlight lässt die Spielenden exotische Zutaten sammeln, komplexe Mixturen herstellen und die Produktion von Tränken clever automatisieren. In der TGS-Präsentation wird ein neuer Trailer des Spiels gezeigt.

Crime Boss: Rockay City: Der Shooter rund um organisiertes Verbrechen kombiniert Action mit Revierkämpfen und dem Flair der Kriminalfilme der 90er Jahre. Vor Kurzem wurde Crime Boss: Rockay City um den ersten Premium-DLC Dragon’s Gold Cup erweitert und erhielt das vierte kostenlose Update, das einige Quality of Life-Verbesserungen bietet.