Tokyo Game Show 2023: Aufzeichnung zum Capcom Event

Capcom präsentierte seine neuesten und spannendsten Neuigkeiten auf der Tokyo Game Show 2023 und für Fans auf der ganzen Welt.

Auf der diesjährigen Messe gab es Updates zu neuen und kommenden Titeln, darunter einen tiefen Einblick in das Gameplay des mit Spannung erwarteten Dragon’s Dogma 2, eine neue Offenbarung im Gericht, die Fans zum Datum der Veröffentlichung von Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy führt, eine umfangreiche Dinosauriervorhersage für Exoprimal, die Jagdmöglichkeiten im wirklichen Leben für das kürzlich veröffentlichte Monster Hunter Now und ein erweiterter Blick auf die neueste Kämpferin, die in Street Fighter 6 die Straßen erobert.

Weitere Informationen zu den einzelnen Spielen gibt es in der Übersicht:

Die komplette Aufzeichnung könnt ihr euch hier anschauen: