The Texas Chain Saw Massacre: Über 4 Millionen Spieler in einem Monat

Im ersten Monat erreichte The Texas Chain Saw Massacre über 4 Millionen Spieler.

Leatherface hat in nur einem Monat ein ordentliches Blutgericht in Texas angerichtet.

Wie der Social-Media-Account zum Survival-Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre verkündete, hat man seit dem Launch am 18. August in nur einem Monat mehr als vier Millionen Spieler verzeichnet.

Das blutige Kettensägen-Spiel, entwickelt von Sumo Nottingham, ist für Xbox Series X|S, Xbox One und im Xbox Game Pass spielbar.