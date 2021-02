Apex Legends: Anniversary Collection Event verlängert

Anlässlich des zweiten Geburtstages von Apex Legends wurde am 9. Februar ein Event gestartet, bei dem ihr neue Belohnungen freischalten konntet.

Das Anniversary Collection Event sollte eigentlich heute enden.

Doch Respawn Entertainment hat gehört, dass einige Spieler gerne noch etwas mehr Zeit hätten, um alle Geburtstages-Belohnungen zu bekommen.

Daher wurde das Event um eine ganze Woche verlängert.

Es endet nun am 2. März, um 19:00 Uhr

We heard some of you need more time to collect all your Anniversary rewards? 👀

In the spirit of celebration, we're going to keep the party going for one additional week. The Anniversary Collection Event will now remain open until March 2 at 10am PT. pic.twitter.com/uZwtBvL149

— Apex Legends (@PlayApex) February 23, 2021