Apex Legends: Legacy-Trailer zu Season 9 zeigt Arena-Modus

Nachdem EA und Respawn Entertainment die Hintergrundgeschichte der neuesten Legende „Valkyrie“ aus Apex Legends beleuchtet und euch eine Reise, die eng mit dem Titanfall-Universum verknüpft ist, vorgestellt haben, gibt es jetzt den Legacy-Launch-Trailer für euch.

Im Video gibt es Ausschnitte zu Inhalten aus Apex Legends Season 9 zu sehen. Die neue Saison soll am 4. Mai 2021 starten und bringt einen 3vs3-Arena-Modus in das Spiel. Dazu gibt es den neuen hochpräzisen „Bocek-Bogen“, um eure Gegner aufzuspießen und werdet in einen auf mysteriöse Weise verwandelten Olymp fallen. Weitere Informationen zu Season 9 und den Inhalten zum Battle Pass erwarten euch in Kürze.