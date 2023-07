Apex Legends: Neon-Netzwerk-Event bringt neuen Spielmodus

Autor:, in / Apex Legends

Ab dem 25. Juli startet in Apex Legends das Neon-Netzwerk-Event, welches bis zum einschließlich 8. August läuft. Neben vielen Kosmetikartikeln für eure Charaktere , bekommt ihr Zugriff auf neue Spielmodi sowie neuen Story-Inhalten.

In dem Event dürft ihr euch die sogenannten Berechnungsknoten erspielen, welche für diesen Zeitraum als Event-Währung zählen. Mit diesen erspielten Knoten könnt ihr nicht nur Skins freikaufen, sondern auch euren Saisonfortschritt beschleunigen. Verdienen müsst ihr die begehrte Währung in Nicht-Ranglisten-Spielen, in denen ihr mit einem Knotentracker versucht, die besagten Knoten ausfindig zu machen und zu plündern. Die erspielten Berechnungsknoten als Währung erhaltet ihr dann im Anschluss der Runde.

Den Trailer zu dem Event findet ihr natürlich hier:

Ihr habt die Chance, bis zu 24 kosmetische Gegenstände zu ergattern, welche nur innerhalb des Eventzeitraums erhältlich sind. Habt ihr es geschafft alle Objekte zu ergattern, erhaltet ihr Valkyries Prestige-Skin „Apex-Interceptor“ gratis obendrauf.

Der In-Game-Store ist passend zu dem Event ebenfalls aktualisiert worden, ein Blick lohnt sich also auch dort.