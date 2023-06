Assassin’s Creed: Codename Jade: Auftritt beim Ubisoft Forward Showcase

Auf Twitter hat Ubisoft bestätigt, dass der Mobile-Ableger der erfolgreichen Assassin’s Creed-Reihe mit dem Codename Jade auf der Ubisoft Forward gezeigt wird.

Damit reiht sich das Spiel in das Line-Up der Ubisoft Forward ein, für welche bereits Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora oder auch The Crew Motorfest bestätigt wurden.

Seit der offiziellen Ankündigung im letzten Jahr wurde noch nicht viel über das Spiel an sich bekannt gegeben. Soweit wissen wir allerdings schonmal, dass es uns in diesem Ableger nach China verschlagen wird und ein richtiges Open World RPG werden wird.

Die Ubisoft Forward findet am 12. Juni um 19:00 Uhr statt.