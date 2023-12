Atari 50th: The Anniversary Celebration Holiday-Update jetzt verfügbar

Der kultige Videospiel-Publisher Atari und Entwickler Digital Eclipse haben heute ein kostenloses Inhalts-Update für die interaktive Anthologie Atari 50: The Anniversary Celebration veröffentlicht, das die Herzen von Retro-Liebhabern höher schlagen lässt.

Das Holiday-Update erweitert die Sammlung um 12 neue Titel, von offiziell veröffentlichten Klassikern über von Spielern geschaffene Beiträge bis hin zu einst verschollenen Atari-Prototypen!

Die Liste der Spiele, die mit dem Holiday-Update hinzugefügt werden, umfasst Fan-Favoriten wie Maze Craze, MotoRodeo und Super Football, sowie Prototypen wie Aquaventure und Save Mary. Weitere kostenlose Inhaltserweiterungen mit noch mehr Titeln, ausführlicheren Interviews und Einblicken hinter die Kulissen aus dem goldenen Zeitalter der Spiele sind geplant.

Die vollständige Liste aller Spiele, die mit dem Inhalts-Update hinzugefügt werden:

Adventure II (Homebrew) 2600

Bowling 2600

Double Dunk 2600

Maze Craze 2600

Miniature Golf 2600

MotoRodeo 2600

Aquaventure (Prototyp) 2600

Save Mary (Prototyp) 2600

Super Football 2600

Return to Haunted House (Homebrew) 2600

Circus Atari 2600

Warbirds Lynx

Das Atari 50: The Anniversary Celebration Holiday-Update ist jetzt als einfaches Inhaltsupdate verfügbar. Das Basisspiel ist für Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4&5 und Windows PC via Steam und Epic Games Store für 39,99 € erhältlich.

Hier geht es zum Atari-50-Update-Trailer: