Atari 50th: The Anniversary Celebration: Interaktive Reise mit über 90 Spielen beginnt im November

Eine interaktive Spielereise erwartet Atari-Fans im November mit der Atari 50th: The Anniversary Celebration.

Fünf Jahrzehnte ist es her, dass ein kleines Team im Silicon Valley seine Kreativität, Neugier und Leidenschaft in die Entwicklung von Videospielen und Hardware gesteckt hat. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war Atari, eine der bekanntesten und beständigsten Unterhaltungs- und Popkulturmarken der Welt.

Heute wurde Atari 50: The Anniversary Celebration angekündigt, um das 50-jährige Bestehen zu feiern.

Die Atari 50: The Anniversary Celebration nimmt Spieler mit auf eine interaktive Reise durch 50 Jahre Videospiele mit Interviews mit Designern, Entwicklern und Branchenführern, Dokumentarfilmen, Produktdesign-Dokumenten, hochauflösendem Original-Artwork und einer speziell zusammengestellten Liste von mehr als 90 spielbaren Spielen.

Das Herzstück von Atari 50: The Anniversary Celebration sind die interaktiven Zeitleisten, die historische Informationen, digitale Artefakte, brandneue Videointerviews und spielbare Spiele zu einem einzigartigen Erlebnis verbinden. Wenn man auf ein Spiel in der Zeitleiste stößt, kann man es sofort spielen, ohne seinen Platz zu verlieren.

Die Liste der Spiele umfasst sechs originale Atari-Konsolen und -Heimcomputerplattformen sowie Generationen von Arcade-Titeln. Zum ersten Mal überhaupt werden auch Spiele vom Atari Jaguar und Atari Lynx auf modernen Konsolen spielbar sein.

Die Atari-Klassiker werden aber nicht nur genau so, wie sie waren, präsentiert, sondern Digital Eclipse hat auch die Reimagined-Reihe entwickelt. Die Reihe greift sechs neue Spiele-Klassiker wieder auf, stellt sie neu zusammen und interpretiert sie neu. Jedes dieser neuen Spiele ist in Atari 50: The Anniversary Celebration enthalten.

Bei den sechs Klassikern handelt es sich um:

Swordquest: AirWorld

Haunted Houses

VCTR-SCTR

Neo Breakout

Quadratank

Yars’ Revenge Reimagined

Atari 50th: The Anniversary Celebration erscheint im November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, Atari VCS und PC.

Trailer zu Ankündigung: