Avatar: Frontiers of Pandora: First-Person-Perspektive sorgt für Immersion

Die Welt von Avatar: Frontiers of Pandora werden Spieler in der First-Person-Perspektive erkunden.

Game Director Ditte Deenfeldt, Kreativdirektor Magnus Jansen und Associate Game Director Drew Rechner haben sich mit IGN zusammengesetzt und erklärt, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind.

Jansen fügte hinzu. „So nah wie möglich an Pandora zu sein, so tief wie möglich darin einzutauchen, was durch die Ego-Perspektive erreicht wird … für mich war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dorthin zu gehen.“

Deenfeldt führte aus: „Wir möchten, dass Sie das Gefühl haben, wirklich in Pandora einzutauchen. Es war also nie eine wirklich große Diskussion für uns.“

Die Natur ist ein wichtiger Bestandteil der Filmreihe von James Cameron. So liegt es auf der Hand, den Spieler dort so nah wie möglich hineinzuversetzen.

Geht es in luftige Höhen, wechselt wiederum die Perspektive. Hier erhalten die Spieler über die Third-Person-Perspektive einen Überblick über das Spielgeschehen und die Welt von Pandora.

Dazu erklärte Associate Game Director Drew Rechner: „Wir haben uns entschieden, die Third-Person-Kamera für den Ikran und das Direhorse zu verwenden, weil sie einen Bildausschnitt auf der Welt bietet.”

„Diese [Sichtfeld]-Änderung hat uns sehr gut gefallen. Man kann in der dritten Person viele Äste, Blätter und all diese Dinge von den Flügeln aus sehen, die man in der ersten Person nicht wirklich sehen könnte. Und das Gleiche gilt, wenn man mit den Flügeln durch die Wasserfälle schneidet, man sieht, wie ein Teil des [Ikran] nass wird, und man sieht, wie das Wasser abfließt. Ich denke, solche Details wären [in der Ego-Perspektive] wirklich schwer zu erkennen.“