Avatar: Frontiers of Pandora: So überlebt man im westlichen Grenzgebiet

Ein Überlebensguide zum Open-World-Shooter Avatar: Frontiers of Pandora erklärt, wie man im westlichen Grenzgebiet von Pandora überlebt.

Vor wenigen Tagen erschien Ubisofts lang erwarteter Open-World-Shooter Avatar Frontiers of Pandora für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Spieler schlüpfen in die Haut eines Na’vi, der große Teile seines Lebens in RDA-Gefangenschaft verbringen musste und somit trotz seiner Abstammung quasi ein Neuling auf Pandora und im westlichen Grenzgebiet, dem Schauplatz des Spiels, ist.

Auf dem fremden Planeten lauern so einige Gefahren, sodass es schnell mal passieren kann, dass einen das Zeitliche segnet. Wie man sein vorzeitiges Ableben am besten vermeiden kann und welche Aspekte dabei besonders beachtet werden müssen, erklärt das neu veröffentlichte Überlebensguide-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora: