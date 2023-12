Avatar: Frontiers of Pandora: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Spiel

Das sind die ersten Bewertungen der Fachpresse für Avatar: Frontiers of Pandora.

Ubisoft entführt Spieler ab heute in Avatar: Frontiers of Pandora in die gleichnamige Welt, die von James Cameron geschaffen wurde.

Im Action-Adventure begeben sich Spieler als Na’vi in eine offene Spielwelt und versuchen, zurück zu ihren Wurzeln zu finden, während sie ihre Heimat vor dem Militär beschützen müssen.

Zahlreiche internationale Testberichte zu Avatar: Frontiers of Pandora wurden bereits veröffentlicht. Schaut auf den Medaillenspiegel, um zu erfahren, wie die ersten Bewertungen ausgefallen sind.

Gameplay mit den ersten 26 Minuten auf Xbox Series X|S haben wir in dieser Meldung für euch.

Avatar: Frontiers of Pandora – Medaillenspiegel

Multiplayer First 9,5/10

Destructoid 9/10

The Games Machine 8,8

XboxEra 8,8

Hobby Consolas 87/100

God is a Geek 8,5/10

GameSpot 8/10

VideoGamer 8/10

GamingTrend 8/10

Game Informer 7,8/10

IGN 7/10

Shacknews 5/10

TechRaptor 5/10

Wertungen 5/5

VG247 4/5

Screen Rant 4/5

GamesRadar+ 3,5/5

Press Start 7/10

PCGamesN 6/10

Game Rant 2,5/5