Vampire Survivors: Kollaboration mit Among Us angekündigt

Ganz und gar nicht verdächtig ist die Ankündigung einer Kollaboration zwischen Vampire Survivors und Among Us.

Entwickler poncle hat eine Kollaboration Innersloth und ihrem Spiel Among Us angekündigt. Am 18. Dezember wird für Vampire Survivors der DLC „Emergency Meeting“ für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Spieler auf Nintendo Switch und Mobilgeräten müssen sich hingegen gedulden.

Im DLC werden sich die Überlebenden mit den ganz sicher vertrauenswürdigen Crew Mates anschließen und gemeinsam im Weltraum durch die Bullet Hell gehen.

Inhalte des „Emergency Meeting“-DLCs:

9 spielbare Charaktere

15 neue Waffen (davon 7 Weiterentwicklungen)

neue große Stage

neues Abenteuer

6 brandneue Musikstücke

20 nur im Spiel verfügbare Erfolge

Schaut euch dazu auch den ersten Trailer: