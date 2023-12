Avatar: Frontiers of Pandora: Die ersten 26 Minuten Gameplay auf der Xbox Series X

In einem neuen Video zeigen wir euch die ersten 26 Minuten Gameplay aus Avatar: Frontiers of Pandora auf der Xbox Series X.

In einem neuen Video könnt ihr euch die ersten 26 Minuten Gameplay aus Avatar: Frontiers of Pandora auf der Xbox Series X im Qualitäts-Modus anschauen.

Weiteres Gameplay zeigen wir euch schon heute Abend gegen 19:30 Uhr auf Twitch.

Unsere Hands-On Vorschau findet ihr hier.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023. für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und direkt am Veröffentlichungstag über Ubisoft+.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.