Prince of Persia: The Lost Crown: Story-Trailer feiert Premiere bei den Game Awards

Bei den Game Awards wird Ubisoft den Story-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown erstmals zeigen.

Ubisoft wird im Rahmen der Verleihung der Game Awards 2023 mit Prince of Persia: The Lost Crown vertreten sein. Der Entwickler und Publisher kündigt an dort den Story-Trailer für den Action-Adventure-Plattformer zeigen zu wollen.

Die Game Awards finden in der Nacht zum 8. Dezember ab 01:30 Uhr statt.

Prince of Persia: The Lost Crown wird am 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Prince of Persia: The Lost Crown Vorbestellung