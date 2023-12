Avatar: Frontiers of Pandora: Offizieller Soundtrack angekündigt

Der offizielle Soundtrack zu Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 8. Dezember. Ein neues Video zeigt Details zur Entstehung der Tracks.

Der offizielle Soundtrack des Spiels Avatar: Frontiers of Pandora ist ab dem 8. Dezember erhältlich.

In einem „Behind the Music“-Video erklären Simon Landry, Music Supervisor bei Ubisoft Music, und Alex Riviere, Audio Director bei Massive Entertainment, wie der 49 Tracks umfassende Soundtrack zustande kam.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows PC und ebenso ab Release-Tag über Ubisoft+. Wir durften das Spiel schon spielen und verraten euch unsere Eindrücke in der Avatar: Frontiers of Pandora Vorschau.