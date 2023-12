Avatar: Frontiers of Pandora: Um diese Uhrzeit geht es los, Pre-Load möglich

Der Pre-Load für Avatar: Frontiers of Pandora startet heute, und um diese Uhrzeit könnt ihr das Open-World-Abenteuer am 7. Dezember spielen.

Ubisoft hat verraten, um wie viel Uhr ihr Avatar: Frontiers of Pandora am Erscheinungstag spielen könnt, dazu startet heute um 08:00 Uhr der Pre-Load zum Spiel.

Am 7. Dezember könnt ihr euch ab 00:00 Uhr CET in die bunte Dschungelwelt von Pandora stürzen.

Falls ihr noch unentschlossen seid, hilft euch unsere Avatar: Frontiers of Pandora Vorschau. Im Falle einer Vorbestellung hält Ubisoft einige Boni für euch bereit.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 7. Dezember 2023. für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und direkt am Veröffentlichungstag über Ubisoft+.