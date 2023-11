Avatar: Frontiers of Pandora: Ubisoft stellt Vorbestellerboni vor

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint schon nächsten Monat und in unserer Vorschau haben wir euch einen ersten Eindruck im Hands-on Artikel vermittelt.

Um euch noch mehr auf das Spiel vorzubereiten und zu einer Vorbestellung zu bewegen, hat Ubisoft jetzt ein neues Video veröffentlicht, das euch die Vorbestellerboni noch einmal genauer zeigt.

Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 6. Dezember 2023. Eine Vorbestellung ist in drei Versionen möglich. Die Season Pass-Inhalte könnt ihr euch in dieser Avatar: Frontiers of Pandora News anschauen.

Unser Hands-on-Video zeigt euch weitere Eindrücke zum Spiel: