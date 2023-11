Xbox Series X: Verkäufe sinken in Europa im Oktober um 52 %

Autor:, in / Xbox Series X

Im Oktober sind die Verkäufe für Xbox Series X und Xbox Series S in Europa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 52 % gefallen.

Neue Hardware-Zahlen für Oktober 2023 für die Region Europa bescheinigen SONY mit seiner PlayStation 5 weiterhin Dominanz. Xbox erlebte hingegen einen schlechten Monat.

In den erfassten europäischen Märkten (Großbritannien und Deutschland ausgenommen) wurden im Oktober 2023 481.000 Konsolen verkauft. PlayStation 5 ist auch weiterhin die Nummer 1 in dem Gebiet. Der Anstieg von 143 % an verkauften PS5-Konsolen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sprechen für sich. Zurückzuführen ist der Erfolg auch auf die erhöhten Lagerbestände.

Nintendo belegt den zweiten Platz im Oktober, trotz eines Rückgangs von 20 % gegenüber Oktober 2022.

Für Microsoft und die Modelle der Xbox Series-Reihe war es hingegen kein guter Monat. Um satte 52 % sind die Verkäufe für Xbox Series X und Xbox Series S gefallen, wenn man die Zahlen mit dem Vorjahreszeitraum vergleicht.

Insgesamt wurden gegenüber September im Oktober 16 % mehr Konsolen verkauft. Die Verkäufe der Ps5 siegen um 11 %, die der Switch um 10%. Nur die Xbox verlor gegenüber dem Vormonat 20 %.

Bei den Zahlen sei angemerkt, dass mit Starfield das große exklusive Xbox-Spiel im September auf den Markt kam. Für PlayStation 5 und Nintendo Switch kamen erst im Oktober Spider-Man 2 bzw. Super Mario Bros Wonder, die die Verkäufe für Hard- und Software angekurbelt haben.