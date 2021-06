Balan Wonderworld: Senior Manager Yuji Naka verlässt Square Enix

Autor:, in / Balan Wonderworld

Der Branchenveteran und Sonic-Co-Creator Yuji Naka ist nicht länger Teil von Square Enix. Wie aus Nakas Facebook-Seite und LinkedIn-Profil hervorgeht, legte der nun ehemalige Senior Manager sein Amt bereits am 30. April nieder.

In der Vergangenheit hatte sich Naka vor allem als Leiter des Sonic-Teams und leitender Programmierer des ursprünglichen Sonic the Hedgehog einen Namen gemacht. Zudem war er an weiteren Entwicklungsarbeiten zu verschiedenen SEGA-Spielen beteiligt.

Für Square Enix arbeitete Naka zuletzt an Balan Wonderworld, welches er selbst als seine einmalige Chance einen neuen Plattformer zu erschaffen bezeichnete. Leider wurde der Titel nach seiner Veröffentlichung im März sowohl von Presse als auch Spielern schlecht aufgenommen und konnte lediglich eine Metacritic-Wertung von 36 % erreichen.

Möglicherweise führte das schlechte Abschneiden des Abenteuerspiels letztendlich auch zur Trennung der beiden Parteien oder war zumindest ein Faktor für die Entscheidung.

Seitens Square Enix gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme zur Trennung. Auch welchen Aufgaben sich Naka in Zukunft widmen wird, ist bisher unbekannt.