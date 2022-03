Battlefield 2042: Bestehenden Maps sollen überarbeitet werden

Autor:, in / Battlefield 2042

Battlefield 2042-Entwickler DICE hat in einem neuen Blogbeitrag seine Pläne für Verbesserungen an den aktuell im Shooter enthaltenen Maps sowie dem angedachten Design zukünftig erscheinender Maps dargelegt.

Basierend auf Spieler-Feedback hat das schwedische Entwicklerstudio fünf Hauptprobleme bezüglich des Kartendesigns identifiziert, die man in den kommenden Monaten ausbügeln, sowie bei zukünftigen Maps vermeiden möchte.

Wege sollen verkürzt werden. Beispielsweise sollen die Basis und die Flaggen der jeweiligen Karte nicht mehr so weit auseinanderliegen.

Eine Reduzierung der Spieleranzahl für gewisse Modi wird in Betracht gezogen, um ausuferndes Chaos auf dem Schlachtfeld zu reduzieren.

Sichtlinien zwischen verschiedenen Punkten sollen überarbeitet werden, um den aktuellen Fokus auf direkte Fernkämpfe zwischen Zielen zu reduzieren.

Wege zwischen Zielen sollen zukünftig besser gekennzeichnet sein, was dazu dient, den Kampf fokussierter zu halten und Spielern das Finden des richtigen Weges zum nächsten Ziel erleichtern soll.

Areale, die derzeit zu offen und ebenerdig gestaltet sind, sollen neue Deckungsbereiche hinzugefügt werden.

Die Verwirklichung der Pläne werde einiges an Entwicklungszeit in Anspruch nehmen und nicht für alle Karten von Battlefield 2042 gleichzeitig verfügbar sein, so das Studio. Aktuell liege der Fokus auf der Karte Kaleidoskop.

„Der größte Punkt für uns selbst ist, dass größere Karten nicht unbedingt mehr Freiheit und Spielstile oder Spaß bedeuten. Ihr könnt also davon ausgehen, dass zukünftige Karten einen kleineren Maßstab haben werden als die meisten unserer Release-Karten.“ „Dies bedeutet auch, dass wir eine mögliche Reduzierung der Anzahl der Sektoren und der gesamten Eroberungspunkte pro Karte prüfen, wenn mit 128 Spielern gespielt wird. Wir denken auch darüber nach, die Form der Karten zu ändern, um euch mehr Orientierung zu geben.“ „Wir glauben, dass der Wechsel von einem Battlefield-üblichen, quadratischen Spielbereich zu einer rechteckigen Form, die am häufigsten in einigen unserer älteren Franchise-Einträge verwendet wird, einen besseren Anreiz bieten kann, nach vorne zu drängen, anstatt seitwärts zu umrunden.“ „Wir sind der Meinung, dass dies dazu beitragen kann, Kampfbereiche zu fokussieren, euch ein fokussierteres Bewusstsein zu ermöglichen und die Möglichkeit zu verringern, dass feindliches Feuer von überall um euch herum auf euch einprasselt.“