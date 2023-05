Battlefield 2042: Livestream zu Season 5: New Dawn startet jetzt

Autor:, in / Battlefield 2042

Schaut euch den Livestream zu Season 5: New Dawn für Battlefield 2042 an und erfahrt mehr über die Neuerungen.

In Battlefield 2042 startet demnächst Season 5: New Dawn. Welche Verbesserungen und Neuerungen Spieler in der neuen Saison erwarten können, darüber sprechen die Entwickler ab 17:00 Uhr.

Wir haben euch den Livestream dazu via YouTube am Ende direkt eingebunden.

Schaut euch schon vorab den Gameplay-Trailer zu Season 5: New Dawn an.

Season 5: New Dawn Gameplay-Trailer:

Season 5: New Dawn Livestream: