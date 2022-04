Battlefield 2042: Mit diesen Änderungen sollen die Karten verbessert werden

DICE will die Spielerfahrung in Battlefield 2042 verbessern und dazu auch Änderungen an den Karten vornehmen. Dies soll im Einklang mit der Community geschehen, weshalb man im März das Feedback aus sozialen Medien und Foren eingeholt hat.

Nach Absprache mit dem Design-Team stellte der Entwickler jetzt die nächsten Schritte für das Kartendesign sowie einen Zeitplan dafür vor.

Durch das Neusetzen und zusammenrücken von Spawn- und Flaggenpunkten will man die Reisezeit verkürzen, damit ihr nicht so lange durch die Gegend stiefeln müsst

Die beiden Karten Kaleidoskop und Neuanfang werden die ersten beiden Karten im Spiel sein, die im Sommer mit Season 1 in überarbeiteter Form bereitgestellt werden.

Hier seht ihr Beispiele für die laufenden Arbeiten zur Verbesserung der Navigation auf den genannten Karten:

Die Community wünscht sich weiterhin mehr in Fahrzeugen als zu Fuß unterwegs zu sein. Da das Bereitstellen von mehr Fahrzeugen aber die Leistung beeinträchtigen könnte, versucht man einen anderen Ansatz.

So untersucht man derzeit, „wie sich das Gameplay verändert, wenn der zweisitzige M5C Bolte im Pool der gepanzerten Fahrzeuge auftaucht und MAV stattdessen in der Kategorie Transportfahrzeuge auftaucht.“ Zusätzlich verschiebt man den MD540 Nightbird in den Pool der Kampfhubschrauber, um den Lufttransport in der Runde zu erleichtern.

Des Weiteren wird daran gearbeitet, dass es nach dem Versetzen der Punkte auf den Karten auch ausreichend Deckung gibt. Damit soll auch das vorherige Problem gelöst werden, bei dem es zu wenige Sichtblocker gab und Gefechte oftmals auf größerer Distanz stattgefunden haben.

Wie man diese Änderungen umzusetzen plant, zeigen die Grafiken für die Karten Kaleidoskop und Neuanfang. Sie zeigen, dass man nicht nur weitere Deckungen und Hindernisse hinzufügt, sondern auch stellenweise das Gelände anhebt, um dadurch Sichtlinien zu blockieren.

Für die Immersion im Spiel und weil die Karten zu unberührt und zu schön aussahen, werden ebenfalls Änderungen vorgenommen. So wird auf Kaleidoskop der Pavillon bei B1 in eine militärische Einrichtung umgewandelt. Drumherum wird das Gras durch Schlamm ersetzt und mit Stacheldraht versehen.

Dadurch soll die Erzählung der Kämpfe verbessert werden und man will Spielern das Gefühl geben, dass die Ziele bereit für die Schlacht sind, während man um sie kämpft.

Bei Spielmodi mit 128 Spielern sind die Schlachten oftmals zu chaotisch und Spieler wissen oft nicht, was um sie herum geschieht. Die Community sieht die Anzahl der Fahrzeuge als Ursache für das Problem.

Daher wird man folgende Änderungen bei der Anzahl und Verfügbarkeit von Fahrzeugen vornehmen:

Reduzierung der Anzahl der Angriffsfahrzeuge und Hubschrauber von 3 auf 2, die in 128-Spieler-Modi pro Kategorie jederzeit aktiv sein können. Bedeutet: nur noch 2 Panzer und 2 Kampfhubschrauber können gleichzeitig angetroffen werden.

Erhöhung der Abklingzeit für Angriffsfahrzeuge und Hubschrauber von 60 auf 120 Sekunden.

Der MD540 Nightbird wird von der Kategorie Transport in die Kategorie Kampfhubschrauber verschoben und der MC5 Bolte wird von der Kategorie Transport in die Kategorie Angriffsfahrzeug verschoben.

Schließlich will man die Pfade klarer zwischen den Flaggen definieren, damit ersichtlicher wird, woher feindliches Feuer kommt und wie man sich zwischen Punkten am besten bewegt. Ungenutzte Bereiche will man sich ebenfalls anschauen und sie eventuell entfernen.

Die geplanten Änderungen werden einige Zeit benötigen. Zumindest die Änderungen bei den Fahrzeugen sollen schon im nächsten Update umgesetzt werden.