Battlefield 2042: Open-Beta muss noch ohne Cross-Play-Partys auskommen

Gestern wurde der offizielle Termin für die Open-Beta verkündet, zu der wir euch in dieser Meldung bereits allerlei detaillierte Informationen aufbereitet haben.

Wie bereits bekannt war, wird Battlefield 2042 das Cross-Play unterstützen. Dabei können Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC miteinander spielen. Für Xbox One und PlayStation 4 wird es ebenfalls Cross-Play geben.

Während Cross-Play-Partys zum Launch von Battlefield 2042 möglich sein werden, verzichtet die Open-Beta noch auf dieses Feature, wie ein Sprecher von Electronic Arts gegenüber Screen Rant bestätigt:

„Während Cross-Play technisch gesehen in der Open Beta aktiviert sein wird, werden Cross-Play-Partys deaktiviert sein, was bedeutet, dass Freunde auf verschiedenen Plattformen nicht in der Lage sein werden, sich in Squads zusammenzuschließen und gemeinsam zu spielen. Zum Launch wird es jedoch möglich sein.“

„Gen 5 und PC werden zusammen im selben Cross-Play-Universum spielen können. Gen 4 kann im gleichen Cross-Play-Universum zusammenspielen.“