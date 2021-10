Battlefield 2042: QR-Code-Fehlermeldung in der Beta wird untersucht

Seit heute Morgen um 09:00 Uhr können Spieler auf der Karte Orbital ihre ersten Eindrücke in der Open Beta von Battlefield 2042 sammeln.

Doch einigen Spielern bleibt der Early Access Zugang noch verwehrt. Denn, trotz Berechtigung durch Pre-Order oder EA Play wird ihnen eine Fehlermeldung mit QR-Code angezeigt.

Dem Entwickler ist das Problem bereits bekannt, wie der Lead Community Manager der EA Studios auf Twitter wissen ließ.

An einer Lösung wird also schon gearbeitet.

For folks who are still seeing this screen, but have Pre-Ordered or have active EA Play Subs – Our teams are investigating #BattlefieldBeta

I'll keep you updated here, and on our Known Issues page 📝https://t.co/YqpMYSvZY7 pic.twitter.com/ABx5Bum2kQ

— Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) October 6, 2021