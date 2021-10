Alan Wake Remastered: Launch-Trailer zum Remaster

Autor:, in / Alan Wake Remastered

Remedy Entertainment veröffentlicht Alan Wake Remastered. Alan Wake Remastered wird von Epic Games Publishing herausgegeben und ist eine vollständig überarbeitete Version des Klassikers aus dem Jahr 2010.

Die neue Version bietet das komplette Alan Wake-Erlebnis – einschließlich des Hauptspiels und der beiden Erweiterungen The Signal und The Writer – in neu gerenderter 4K-Grafik sowie mit neuen Kommentaren von Creative Director Sam Lake.

Den Launch-Trailer gibt es hier: