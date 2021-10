Konami: Bericht: Virtuos arbeitet an Metal Gear Solid-Projekt

Immer wieder tauchten in letzter Zeit Gerüchte über Pläne seitens Konami auf, neue Premium-Spiele zu seinen starken Marken wie Castlevania oder Metal Gear Solid produzieren zu wollen. Zur Verwirklichung dieses Vorhabens setzt das japanische Unternehmen Berichten zufolge auf Unterstützung durch externe Studios.

Während zum Klassiker Castlevania angeblich eine Neuinterpretation in Arbeit sein soll, erwartet Metal Gear Solid-Fans laut mehreren Quellen ein Remake zu Metal Gear Solid 3: Snake Eater sowie Remaster-Versionen weiterer Metal-Gear-Titel für die aktuelle Konsolengeneration.

Wie VGC nun berichtete, soll es sich bei dem für das Metal Gear Solid 3-Remake zuständige Entwicklerstudio um Virtuos Games handeln. Dies deckt sich mit älteren Berichten, welche von einem in China ansässigen Entwicklerstudio sprachen.

Virtuos machte sich in näherer Vergangenheit vor allem durch die Switch-Portierungen von Dark Souls Remastered, The Outer Worlds und der BioShock Collection sowie der Beteiligung an den Entwicklungsarbeiten von Battlefield 1, Uncharted 4 und Horizon Zero Dawn einen Namen.