Konami: Auslagerung von Metal Gear Solid, Silent Hill und Castlevania geplant laut Gerücht

Andy Robinson von VGC hat seinen jüngst veröffentlichten Bericht über von Konami geplante Silent Hill-Reboots mit möglicher Beteiligung des The Medium-Entwicklers Bloober Team um einige weitere Informationen erweitert.

Neuen Quellen zufolge plane Konami trotz des schlechten Abschneidens von Metal Gear Survive und Contra: Rogue Ops weitere Auslagerungen von Entwicklungsarbeiten an externe Unternehmen.

Robinson nennt dabei konkret Metal Gear Solid und Castlevania. In beiden fällen soll sich die Entwicklung noch in einem frühen Stadium befinden und noch eine Weile dauern bis es offiziell etwas zu sehen geben wird, so der VGC-Journalist.

I've updated my Silent Hill piece with additional context on Konami's strategy, via well-placed sources: – Konami cooled on outsourcing IPs after MG Survive & Contra flops

– Supermassive Silent Hill pitch turned into Dark Pictures

– Plans to outsource Castlevania & MGS too — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021