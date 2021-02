Everspace 2: Early Access Roadmap 2021 veröffentlicht

EVERSPACE 2 setzt die Geschichte von Adam Roslin aus dem ersten Teil der Serie fort. Ausgehend von zwei weitläufigen Sternensystemen, die von Raumpiloten frei erkundet werden können, erleben die Spieler in einem Open-World-Action-RPG Adams emotionale Reise und persönliche Entwicklung von einem unsterblichen Klon-Raumpiloten zu einem Individuum mit Charakter, dessen Tod endgültige Konsequenzen hat. EVERSPACE 2 bietet in der aktuellen Early-Access-Version mehr als 25 Stunden Gameplay und enthält bereits alle Kernmechaniken der angepeilten finalen Version.

EVERSPACE 2 ist auf Steam und auf GOG erhältlich. Die Vollversion für PC, einschließlich Mac- und nativer Linux-Unterstützung, wird zu einem angemessen erhöhten Preis im Sommer 2022 erscheinen und mit UI- und Sprachvertonung in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und Koreanisch kommen.

Nach dem erfolgreichen Start von EVERSPACE 2 im Early Access auf Steam veröffentlicht ROCKFISH Games eine detaillierte Roadmap mit wichtigen Content Updates, auf die sich Fans im Jahr 2021 freuen dürfen. Die Roadmap 2021 beinhaltet Meilensteine für kommende Sternensysteme, wesentliche Gameplay Features wie schnelles Reisen, weitere Gefährten sowie neue Raumschiffe, die noch dieses Jahr für Testpiloten im Early Access spielbar sein werden.

„Obwohl wir erst vor ein paar Wochen in den Early Access gestartet sind, haben wir bereits jede Menge positives Feedback von unserer Community, Content Creators und der Spielepresse erhalten. Einige Medien bezeichnen EVERSPACE 2 sogar als ‘Mix aus Rogue Squadron und Diablo’, ‘The Witcher unter den Space Shootern’, ‘Freelancer-Vibes’ oder ‘das Liebeskind von Descent und Privateer’“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games. „Natürlich lieben wir diese Art von Schlagzeilen, aber wir wollen auch die Erwartungen im Rahmen halten. Wir haben uns durchaus von verschiedenen ikonischen Spaceshooter- und Looter-RPGs inspirieren lassen, wollen aber mit EVERSPACE 2 auch etwas Neues schaffen, das für sich selbst steht, vor allem innerhalb des Space-Shooter- & Exploration Genres. Natürlich ist EVERSPACE 2 noch lange nicht fertig, aber die meisten Gameplay-Mechaniken sind bereits verfügbar und mit 92% positiven Bewertungen aus über 1700 Rezensionen, denken wir, dass wir einen guten Start hingelegt haben und freuen uns darauf, unsere kreative Vision zusammen mit unserer Community in den nächsten 18 Monaten weiter zu gestalten. Ein wichtiger Teil unseres Planes sind die wöchentlichen Streams auf Twitch und YouTube, sodass interessierte Weltraumspiele-Fans eine fundierte Kaufentscheidung treffen oder konkrete Fragen im Chat direkt an mich oder unser Entwicklungsteam stellen können.“