Konami: Noch mehr Silent Hill-Spiele durch weitere Partnerschaften

Konami will nach den jüngsten Ankündigungen weitere Partnerschaften eingehen, um noch mehr Spiele zu Silent Hill auf den Weg zu bringen.

Weihnachten fiel für einige in diesem Jahr auf den gestrigen Mittwoch, als Konami seine Pläne für das Silent Hill-Franchise teilte.

Fans dürfen den jüngsten Enthüllungen nach auf Silent Hill 2 Remake freuen, welches von Bloober Team umgesetzt wird, während Silent Hill f ein brandneues Horrorspiel in der Reihe darstellt.

No Code, die Entwickler von Observer, arbeiten außerdem in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive am Spiel Silent Hill Townfall. Schließlich entsteht unter dem Namen Silent Hill: Ascension eine interaktive Serie.

Konami hat also seine Ernsthaftigkeit, an der Franchise festzuhalten und sie auf ein neues Level zu bringen, mit den jüngsten Ankündigungen mehr als verdeutlicht.

Silent Hill Produzent Motoi Okamoto sagte über die Zukunft der Marke, dass man auch darüber hinaus seine Partnerschaften ausbauen werde, um sie zu erweitern.

„Wir werden neue Spiele für die Serie entwickeln, zusammen mit denen, die Teil von Silent Hill waren, aber auch mit Entwicklern, die das Franchise lieben. Wir werden unsere Partnerschaften ausbauen und die Welt von Silent Hill zusammen mit Teams, die die Serie lieben, auf der ganzen Welt erweitern. Vor allem aber werden wir gemeinsam mit langjährigen Silent Hill-Fans und neuen Fans die Silent Hill-Serie zu neuen Höhen führen.“