Konami: 2023 wird ein Jahr voller Ankündigungen

2023 wird ein Jahr mit vielen Ankündigungen sein, sagt der Konami-Produzent Noriaki Okamura im Gespräch mit Famitsu. Auf die Frage, ob es dabei ein Schlüsselwort für das Jahr 2023 geben würde, antwortete er nur „Long Awaited“.

„Dieses Jahr ist das Jahr des Hasen, daher planen wir Power-Ups und neue Entwicklungen für bekannte Serien, mit dem Ziel, noch weiter voranzukommen“, so Konami.

„Darüber hinaus arbeiten wir intensiv und in aller Stille an neuen Projekten, die wir euch noch nicht angekündigt haben. Konami macht einen großen Sprung nach vorn, also bleibt bitte auf jeden Fall dran.“