Konami: Mehrere Silent Hill-Remakes im Quartalsbericht

Es ist rund ein Jahr her, dass Konami seine umfangreichen Pläne zur Wiederbelebung des Silent Hill-Universums publik machte. Dazu zählte neben einem Remake von Silent Hill 2 und neuen Spielen auch ein weiterer Film. Wenngleich zu besagten Plänen in den vergangenen Monaten nichts Weltbewegendes ans Licht kam, so sind diese lange nicht begraben.

Aus einem Quartalsbericht geht nun hervor, dass mehrere Silent Hill-Remakes geplant seien. Der Plural deutet somit eindeutig an, dass es sich um ausschweifendere Remake-Pläne handelt und man bei Konami weiter als bis zum nächsten Spiel denkt.

Offiziell bestätigt wurden weitere Silent Hill-Remakes noch nicht, weshalb die Info aus dem Quartalsbericht derzeit jedoch noch mit etwas Vorsicht zu genießen ist. In diesem heißt es jedenfalls:

„Was die aktuellen Bestrebungen angeht, so arbeiten wir sorgfältig an Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, das die Handlung, die Charaktere und das Game Design von Metal Gear Solid 3: Snake Eater, einem der beliebtesten Einträge in der Metal Gear-Reihe, wiedergeben wird. [Dieses Remake] wird den Grafikstil auf [das Niveau] von modernen Grafiken für die neueste Generation anheben. Außerdem [arbeiten wir] an Remakes und völlig neuen Einträgen der Silent Hill-Reihe, [deren Spiele] im Genre Psycho-Horror äußerst beliebt sind.“