Alan Wake Remastered: Die Entstehung der Neuauflage

Gemeinsam mit d3t, einem Team mit einer Menge Erfahrung und technischem Wissen, wenn es um das Remastering moderner Klassiker geht, hat das Kernteam von Remedy, das das ursprüngliche Alan Wake entwickelt hat, hat bei Alan Wake Remastered sehr eng zusammengearbeitet.

Die Entstehung eines Remasters

Der erste Schritt bei einem Remaster Projekt nennt sich „Katalogisierung“. Das bedeutet, dass man das Spiel in seine Bestandteile zerlegt und viel mehr tut, als einfach nur alle Dinge aufzulisten, die es ausmachen. Um ein Spiel richtig zu remastern, muss man wirklich verstehen, wie alles zusammenpasst und wie die einzelnen Elemente miteinander verbunden sind und interagieren. Datenstrukturen, Wiederverwendung von Assets und Code, Namenskonventionen, Tools, Plugins und vieles mehr.

Das Remastering eines Spiels erfordert Lernen, bevor man überhaupt anfängt. Wenn man Umgebungen, Requisiten, Texturen, Soundeffekte, UI-Elemente, Filmsequenzen und eine ganze Menge unterstützender Daten berücksichtigt, kommt man leicht auf rund 100.000 einzelne Elemente. Sobald das erledigt war, wurde die Entwicklung des Remasters in fünf Kernbereiche aufgeteilt: Programmierung, Umgebung, Charaktere, Animation und Filmsequenzen.

Der kodierte Teil des Projekts begann mit der Erstellung einer Baseline, was im Wesentlichen bedeutet, dass alle alten Systeme – das Skelett des Spiels – in eine neue Version konvertiert wurden, die mit den neuen Plattformen kompatibel ist und sich genauso verhält wie das Original, aber weitere Entwicklungen zulässt.

Die ursprüngliche Version von Alan Wake wurde ausschließlich für die Xbox 360 entwickelt und erst später auf den PC portiert, was bedeutete, dass es nur eine Rendering-API unterstützte – DirectX 9. Seitdem hat sich die Technologie weiterentwickelt, so dass ein wichtiger erster Schritt darin bestand, den Renderer und die unterstützenden Engine-Systeme zu aktualisieren, um moderne Standards zu unterstützen.

Es gibt noch die anderen modernen Systeme, an die man denken muss – neue Controller, aktualisierte Audiostandards, Erfolge, gespeicherte Spiele und mehr. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es sich um ein Remaster und nicht um ein Remake handelt. Das bedeutet, dass die Original-Engine verwendet wird, was die Implementierung neuer moderner Funktionen sehr schwierig machen kann, wenn man mit einer Engine arbeitet, die über ein Jahrzehnt alt ist.

Was ist neu in Alan Wake Remastered?

Das Spiel läuft in 4K bei 60fps auf der Xbox Series X und in 1080p bei 60fps auf der Xbox Series S. Es erwarten euch überarbeitete Zwischensequenzen mit verbesserten Gesichtsanimationen und Lippensynchronisation, reichhaltigere Umgebungen und verbesserte Charaktermodelle mit aktualisierten Haut- und Haar-Shadern. Verbesserungen wurden auch an Materialien und Texturen im Allgemeinen vorgenommen, sowie Anti-Aliasing, Schatten, Windsimulation und erhöhte Zeichendistanzen.

Die Besetzung der mehr als 30 Charaktere ist ein wichtiger Teil des Gesamterlebnisses und war ein Bereich, auf den Remedy viel Zeit verwendet hat. Ein Team von Charakterzeichnern hat sich mit dem Originalmaterial beschäftigt, um die Charaktere den Schauspielern, auf denen sie basieren, noch ähnlicher zu machen. Im Vergleichstrailer unten könnt ihr die enormen Verbesserungen an den Charakteren selbst und an den Materialien für ihre Kostüme erkennen, die noch realistischer und detaillierter sind.

Die Animationsteams haben das Spiel durch erhebliche Verbesserungen der Gesichtsanimationen, der Kernbewegungen des Spiels und mehr verändert. Dazu gehörten neue Rigs für die Gesichter der Charaktere, eine völlig neue Bewegungserfassung für die Dialoge und mehr als 600 zusätzliche Posen, um den Darstellungen mehr Ausdruck zu verleihen.

Wer genauer hinsieht, wird viele kleine Details entdecken, wie Handanimationen und inaktive Bewegungen. Darüber hinaus hat ein spezielles Cinematics-Team jede einzelne Szene im Spiel aktualisiert und dabei alles von den bereits erwähnten neuen Motion Captures bis hin zu fortgeschrittenen Postproduktions-Effekten integriert.

Umgebungsteam erweckt die Umwelt zu neuem Leben

Die Charaktere sind ein zentraler Bestandteil des Spiels, aber die Umgebung ist ebenso wichtig und erfordert die selbe Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund hatte das Team ein Unterteam, das sich ausschließlich mit Bäumen und deren Blattwerk befasste. Das Team erweckte den Wald zum Leben, indem es alle neuen Details wie Farne, Moos, heruntergefallene Blätter und andere Bodenbedeckungen hinzufügte und die Animationen, wie z. B. Bäume, die sich im Wind bewegen, verbesserte.

Das Umgebungsteam arbeitete eng mit den Programmierern zusammen, um das Terrain selbst zu verbessern, indem es die Komplexität und Wiedergabetreue der verschiedenen Materialien, von Erde und Felsen bis hin zu den Bergen und städtischen Materialien wie Beton und Asphalt, erhöhte. Ein Team von Künstlern machte sich dann an die Arbeit und fügte weitere Details zu Gebäuden, Fahrzeugen und anderen Objekten hinzu, damit Bright Falls so fesselnd und dramatisch ist, wie es sein sollte.

Hier gibt es noch den Comparsion Trailer zu Alan Wake Remastered:

Alan Wake Remastered wird am 5. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.