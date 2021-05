Call of Duty: Ghosts: Synchronsprecher wegen sexistischen Aussagen freigestellt

Wegen sexistischer Aussagen hat Activision die Zusammenarbeit mit dem Call of Duty-Synchronsprecher Jeff Leach beendet.

Infolge von sexistischen Äußerungen hat Activision die Zusammenarbeit mit Synchronsprecher Jeff Leach beendet. Leach lieh dem Charakter „Ghost“ seine Stimme, welcher sowohl in Call of Duty: Modern Warfare als auch im Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone vertreten ist.

Activision erklärte den für sie unausweichlichen Schritt gegenüber CharlieIntel folgendermaßen:

„Sexismus hat keinen Platz in unserer Branche, unseren Spielen oder in der Gesellschaft. Activision arbeitet nicht mehr mit Jeff Leach zusammen. Wir verurteilen diese Bemerkungen nachdrücklich. Wir sind bestrebt, allen Spielern eine unterhaltsame und sichere Erfahrung zu bieten.“

Ob die getätigten Äußerungen seitens Leach auch seine Partnerschaft mit Facebook Gaming beeinflussen oder gar beenden werden, ist bisher unklar. Ebenso gibt es seitens Activision bisher keine Angaben über das Vorgehen bezüglich der in Call of Duty vorhandenen Passagen des Synchronsprechers.