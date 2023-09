Capes: Neue Video-Serie gestartet

Autor:, in / Capes

Capes startet mit neuer PC-Demo und Video-Serie: Meet the Heroes. Hier gibt es Episode 1 zu sehen.

Mit der ab sofort verfügbaren, neuen und verbesserten PC-Demo für Capes, bieten Entwickler Spitfire Interactive und Publisher Daedalic Entertainment allen angehenden Helden die Möglichkeit, den Kampf für die Befreiung von King City schon jetzt zu beginnen!

Capes ist ein rundenbasiertes Superhelden-Strategiespiel, in dem sich Fans von Spielen wie XCOM direkt wie zu Hause fühlen werden.

Eingebettet ist das Spielgeschehen in eine filmreife Story: Vor zwanzig Jahren haben die Superschurken die Helden bezwungen und King City erobert. Seitdem haben sie eine dystopische Stadt erschaffen, in der es unter Strafe steht, Superkräfte zu haben und in der es niemand wagt, sich den Autoritäten zu widersetzen… Bis jetzt!

Spieler stellen ein diverses Team von Helden zusammen und ziehen mit ihnen in die Schlacht, um die Stadt aus den Klauen ihrer bösartigen Despoten zu befreien. Im Verlauf der düsteren Kampagne decken Spieler die Wahrheit über das grausame Enhancement-Programm des Konzerns auf, der hinter den Kulissen der Stadt die Fäden zieht.

Abseits der Kampagnenmissionen bieten Nebenmissionen und Patrouillen die Möglichkeit, mehr über die Welt erfahren und weitere Helden freizuschalten. Über das Absolvieren von Herausforderungen können Spieler zudem die Kräfte ihrer Helden verstärken und mehr über deren Geschichte und Hintergründe erfahren.

Capes wird Anfang 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.