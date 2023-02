Capes: Superhelden-Strategiespiel erscheint für Xbox

Autor:, in / Capes

Entwickler Spitfire Interactive und Publisher Daedalic Entertainment haben sich zusammengetan, um das Superhelden-Epos Capes zu veröffentlichen.

Die Entwicklung des Titels wird weiterhin von dem australischen Studio geleitet. Allerdings wird Capes nun als Teil von Daedalic’s Publishing Line-Up erscheinen und noch in diesem Jahr auf mehreren Plattformen das Licht der Welt erblicken!

Capes befand sich bereits bei Spitfire Interactive für PC-Spiele in Entwicklung. Jetzt, da Daedalic Entertainment das Spiel veröffentlicht, freut sich das Team, sein taktisches, rundenbasiertes Spiel, in dem Superhelden darum kämpfen, ihre Stadt von den Mächten des Bösen zurückzuerobern, auch auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox X/S zu bringen.

Eine brandneue Demo wird während des Steam Next Festes ab heute und bis zum 13. Februar verfügbar sein.

Capes ist ein rundenbasiertes Superhelden-Strategiespiel, in dem die Spieler ein Team einzigartiger Helden zusammenstellen und dafür kämpfen, ihre Stadt zurückzuerobern, die nun von bösen Despoten kontrolliert wird. Vor zwanzig Jahren haben die Superschurken gewonnen. Seitdem haben sie eine dystopische Stadt erschaffen, in der die Entwicklung von Superkräften ein Verbrechen ist und niemand es wagt, sich ihnen zu widersetzen. Bis jetzt!

Spielt eine Reihe von dunklen und düsteren Kampagnen und Patrouillenaufträgen, treibt die Geschichte voran oder nehmt euch Zeit für Erkundungen mit Nebenmissionen, die weitere Helden freischalten. Schließt Herausforderungen ab, um Fertigkeitspunkte zu verdienen und die Kräfte und Fähigkeiten eures Helden zu verbessern, während ihr mehr über das Leben und die Hintergrundgeschichte der Helden erfahrt.

Features

Seid mächtig: Spielt als heldenhafte Beschützer der Unschuldigen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften. Meistert euren Helden und entfesselt verheerende ultimative Fähigkeiten!

Stellt euer Team zusammen: Wählt das richtige Team für die richtige Mission. Die Kämpfe basieren nicht auf Zufallszahlen, also wählt weise, um den Tag zu gewinnen!

Steigt auf: Erledigt herausfordernde Missionen und Nebenquests, um eure Helden mit neuen Fähigkeiten und mächtigen Upgrades zu verbessern!

Besiegt das Böse: Stellt euch niederträchtigen Schurken und kriminellen Handlangern von Unternehmen. Habt ihr das Zeug dazu, eure Stadt aus den Klauen der Schurken zu befreien?