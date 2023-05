Autor:, in / Catacomb Master

Als geschmeidige Katze stürzt ihr euch in Catacomb Master in die tiefsten Untiefen, um die größten Schätze zu bergen.

Ihr seid der Catacomb Master, als schatzsuchende Katze geht ihr in die Tiefen in die dunkelsten Katakomben um die legendärsten Schätze zu finden. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen schlängelt ihr euch an gefährlichen Gegnern vorbei, die ihre Schätze bewachen.

Stellt euren Einfallsreichtum auf die Probe, indem ihr euch an dieser Herausforderung wagt. Im neusten Video zeigen wir euch nicht nur einen Einblick in das Game, sondern auch direkt einen 1000GS Achievement Guide.

