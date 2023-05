In diesem Video zu FIFA 23 stellen wir euch die Lösungen zum Team of the Season Bundesliga Jahresrückblick-Aufgaben vor.

Die Saison neigt sich in fast allen Ligen der Welt dem Ende zu und wie immer werden die besten Spieler der einzelnen Ligen und Teams mit einer Spezialkarte geehrt. In FIFA 23 ist aktuell die Promo mit dem Team of the Season und diese Woche ist Bundesliga an der Reihe. Auch Thuram von Borussia Mönchengladbach wurde als TOTS ausgewählt und jeder kann ihn freischalten. Dafür müsst ihr einige Aufgaben meistern, die nicht näher beschrieben sind, doch wir von XboxDynasty kennen die Lösungen und stellen sie euch vor. Insgesamt gibt es 7 Aufgaben die gemeistert werden müssen, zur Belohnung der einzelnen Aufgaben erhaltet ihr Pack, Erfahrungspunkte und natürlich am Ende TOTS Thuram.

Im folgenden Video haben wir alle Aufgaben erklärt und wie diese zu lösen sind.

