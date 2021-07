Chernobylite: Blick hinter die Kulissen, zweiter Teil

Wie sahen die Tschernobyl-Reisen aus? Wie waren sie organisiert? Die Entwickler von Chernobylite, die mehr als nur ein paar Mal nach Tschernobyl in die Ukraine gereist sind, sprechen im zweiten Teil der Behind The Scenes-Reihe über ihre Erfahrungen in der radioaktiv verseuchten Stadt.

Chernobylite Behind The Scenes



Chernobylite wird am 28. Juli 2021 für PC veröffentlicht. Die Versionen für Xbox One und PlayStation 4 sollen im Spätsommer 2021 folgen. Die Ausführungen für Xbox Series X/S und für PlayStation 5 sind ebenfalls geplant.