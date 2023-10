Cloudpunk: Kostenloses Upgrade verfügbar

Autor:, in / Cloudpunk

Der Publisher Merge Games und der Entwickler ION LANDS freuen sich, bekannt geben zu können, dass das Neon-Noir-Spiel „Cloudpunk“ ab sofort für die Xbox Serie X erhältlich ist!

Das überarbeitete und für die nächste Generation optimierte Upgrade ist für alle aktuellen Besitzer der digitalen Version von „Cloudpunk“ auf Xbox kostenlos erhältlich. Erkundet eine riesige Cyberpunk-Stadt mit neuen Features wie schnelleren Ladezeiten, detailgetreuerer Grafik, Cockpit-Modus und vielem mehr!

Das Spiel wurde für eine optimierte Grafik und Leistung auf der Xbox Serie X|S überarbeitet. Spieler können die Neonmetropole auf der Serie X mit hochskalierten 4k 30fps oder 1440p 60fps und 1080p 60fps auf der Serie S erkunden.

Die volumetrische Beleuchtung erweckt das Spiel zum Leben. Dank der verbesserten Rendering-Distanz und Nebelqualität können Sie sich in den Tiefen der Stadt verlieren.

Besitzer der digitalen Version von Cloudpunk auf Xbox One haben Anspruch auf ein kostenloses automatisches Upgrade auf die Serie X|S-Version.

Cloudpunk wurde nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2020 unter anderem für das Indie Game of the Year und Excellence in Art, Animation & Visual Achievement nominiert und zelebriert die Cyberpunk-Ästhetik mit der weitläufigen Stadt Nivalis.

Wagt euch tief in die Straßen der Stadt und erkunde alles, vom Mark unter dir bis zu den Türmen, die die grauen Wolken hoch oben durchstoßen, bevor sie am Rand der Troposphäre kratzen. Kein Lieferauftrag ist zu gefährlich und niemand ist schneller als ein „Cloudpunk“-Fahrer.

Euch erwartet dabei eine Neon-Noir-Geschichte in einer regendurchtränkten Cyberpunk-Metropole. Es ist eure erste Nacht im Job beim Lieferdienst Cloudpunk. Es gibt nur zwei Regeln: Verpasst keine Lieferung und fragt nicht, was in dem Paket ist