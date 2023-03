Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly: Kaffeeplausch landet im April auch im Xbox Game Pass

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly wird zum Release im April auch mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.

Einen weiteren Plausch bei einer Tasse Kaffee können Abonnenten des Xbox Game Pass im nächsten Monat abhalten.

Wie der Publisher Chorus Worldwide mitteilt, wird Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly am 20. April für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.

Als Barista in einem Coffee-Shop bereiten Spieler ihren virtuellen Freunden erneut warme Getränke zu und tauschen sich mit ihnen aus.

Vom ersten Tag an wird das von Toge Productions entwickelte Spiel auch im Xbox Game Pass abrufbar sein. Eine Vorbestellung im Microsoft Store für derzeit 13,49 statt 14,99 Euro ist ebenfalls möglich.

Hier haben hier den aktuellen Trailer und Bilder zum Spiel: