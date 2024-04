Crunchyroll: Demon Slayer Premiere im Mai

Frisch von der Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training World Tour und dem Kinoerlebnis werden Aniplex Inc. und Crunchyroll exklusiv Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc ab Sonntag, den 12. Mai 2024 als Premiere veröffentlichen.

Als Teil der bereits angekündigten Frühlings-Season 2024 wird Crunchyroll exklusiv jede Woche neue Episoden überall dort ausstrahlen, wo der Dienst verfügbar ist.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba basiert auf der Manga-Serie von Koyoharu Gotoge, die unter SHUEISHA’s JUMP COMICS veröffentlicht wurde und aus 23 Bänden besteht und über 150 Millionen Exemplare veröffentlicht hat. Die Animationsproduktion stammt von ufotable.

Die Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba TV-Serie, die 2019 Premiere hatte, und Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train, der 2020 die Welt im Sturm eroberte, sind derzeit als Stream auf Crunchyroll verfügbar.