Cyberpunk 2077: Arbeiten am Sequel beginnen erst 2024

Das Sequel von Cyberpunk 2077 geht 2024 bei CD Projekt Red in die Vorproduktion.

Cyberpunk 2077 ist mittlerweile vor fast drei Jahren erschienen und abgesehen von einer angekündigten Erweiterung erwartet euch erst einmal kein weiterer Ausflug in die dystopische Welt der Zukunft. Und das wird auch für absehbare Zeit so bleiben, denn wie Entwickler CD Projekt Red bekannt gegeben hat, beginnen die Arbeiten am Sequel mit dem Projektnamen Orion erst 2024.

Doch nicht die eigentlichen Arbeiten am Nachfolger starten 2024, sondern die “Research & Development”-Phase für das Spiel, welche voraussichtlich das gesamte Jahr andauern wird. Bis die eigentliche Programmierung des Spiels beginnt, kann es dementsprechend nochmals länger dauern.

Geleitet werden die Arbeiten von den CD Projekt Studios in Boston und Vancouver.

“Project Orion ist ein Cyberpunk 2077-Nachfolger, der die volle Power und das Potential des Cyberpunk-Universums ausschöpfen wird”, heißt es in der Mitteilung.

Wer sich den kompletten Audio Webcast anhören möchte, kann das hier nachholen. Hier gibt es den CD Projekt Group Q1 Earnings Call:

Cyberpunk 2077 ist für Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC verfügbar. Ein konkreter Release-Termin für den DLC Phantom Liberty ist noch nicht bekannt, was sich aber schon in Kürze beim Summer Game Fest ändern könnte.